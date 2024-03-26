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Бывший главный тренер сборной России высказался о причинах вылета СКА от «Автомобилиста»

Бывший главный тренер сборной России высказался о причинах вылета СКА от «Автомобилиста»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о причинах поражения СКА в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (1-4).

«Что не хватило СКА? Они практически не изменили свою схему с первого матча до последнего. Считали, что скоростной и силовой работой они могут этого соперника победить, но не получилось. Там много причин, но факт есть факт: «Автомобилист» вытерпел, сыграл «через не могу» и заслуженно победил», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, 25 марта СКА на домашнем льду уступил в пятом матче серии с «Автомобилистом» со счётом 4:5 и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Впервые с сезона-2014/2015 петербургский клуб не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

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