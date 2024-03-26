Экс-форвард «Динамо» Москва ответил на вопрос, есть ли сенсации в текущем плей-офф КХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко рассказал, удивили ли его текущие расклады плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Какая главная сенсация текущего плей-офф КХЛ? Да нет сенсаций, обычные рабочие моменты. Плей-офф идёт. Кто лучше подготовился в ходе всего сезона функционально, физически, эмоционально, — это немаловажно. Тонкости решают в плей-офф всё. На мелочи, на которые можно закрыть глаза в регулярном чемпионате, в плей-офф уже не закроешь. Уже нужно минимизировать эти потери. Поэтому не могу сказать, что была какая-то сенсация. Тем и интересен плей-офф, что тут всё непредсказуемо, и ты не можешь понять, как команда подошла к тому или иному отрезку чемпионата, в частности к плей-офф», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в четвертьфинальных сериях вылетели два лидера чемпионата — московское «Динамо» и СКА. Обладатель Кубка Гагарина — 2023 ЦСКА и финалист прошлого года «Ак Барс» завершили свой кубовый путь в первом раунде.