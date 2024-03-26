«Он бросается под каждую шайбу. Ребята заражаются этим». Аликин — о К. Воробьёве

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин высказался о партнёре по команде защитнике Кирилле Воробьёве.

«Все знают, что в этом сезоне «Автомобилист» подписал самого блокирующего защитника — Кирилла Воробьёва (улыбается). Поэтому неудивительно, что мы так много ловим на себя. Он бросается под каждую шайбу. Ребята это видят и заражаются этим. Плюс плей-офф, совсем другие игры… О, вот и он как раз таки (Кирилл Воробьёв в этот момент проходит мимо. — Прим. «Чемпионата»)! Про тебя рассказываю (смеётся)! Все кусаются, пластаются, за каждой шайбой прыгают», — сказал Аликин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, вчера, 25 марта, за несколько секунд до конца решающего матча СКА — «Автомобилист» защитник екатеринбуржцев Кирилл Воробьёв заблокировал шайбу, накрыв её собой и не дав хоккеистам СКА отыграться. Благодаря этой победе «Автомобилист» вышел в полуфинал Кубка Гагарина.