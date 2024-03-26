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Аликин рассказал, как на игроков «Автомобилиста» повлияли слухи об отставке Н. Заварухина

Аликин рассказал, как на игроков «Автомобилиста» повлияли слухи об отставке Н. Заварухина
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Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин прокомментировал отношение команды к слухам о возможной отставке главного тренера екатеринбуржцев Николая Заварухина.

«Возможная отставка Заварухина в декабре? Была пара слухов, но в команде не обращали на это внимания, настраивались на каждую игру. Не сказал бы, что игры были за тренера. Вообще не знаю, доходила ли до него эта информация. Но ребята настраивались на каждую игру. Играли друг за друга, за тренера, за себя и за того парня», — сказал Аликин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, в середине сезона-2023/2024 появились слухи о том, что Заварухи может покинуть клуб в связи с неудачным игровым отрезком, когда после 39 матчей «Автомобилист» находился на грани вылета из зоны плей-офф и занимал седьмое место в Восточной конференции.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Аликиным читайте на сайте:
«Не совсем верится, что мы в полуфинале». Интервью с героем «Автомобилиста»
Эксклюзив
«Не совсем верится, что мы в полуфинале». Интервью с героем «Автомобилиста»
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