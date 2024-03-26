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Трёхкратный чемпион мира назвал причины вылета СКА от «Автомобилиста»

Трёхкратный чемпион мира назвал причины вылета СКА от «Автомобилиста»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко высказался о причинах поражения СКА в серии с «Автомобилистом».

«Вылет СКА? И травмы были, и игра в обороне [подкачала]. Здесь факторов много. «Автомобилист» просто был готов лучше, был организованнее. Заслуженно выиграл.

Стоит ли в СКА проводить перестройку? Это уже к руководству вопрос, стоит ли проделывать какую-то работу на трансферном рынке или нет. У каждого клуба свои взгляды, своя стратегия развития», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, вчера, 25 марта, в Санкт-Петербурге прошла пятая встреча серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграли гости. Таким образом, команда Романа Ротенберга выбыла из борьбы за Кубок Гагарина. Впервые с сезона-2014/2015 петербургский клуб не смог пройти дальше второго раунда плей-офф.

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