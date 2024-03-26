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4 очка Демидова помогли «СКА-1946» отыграться с 1:4 и выбить «Спартак» из плей-офф МХЛ

4 очка Демидова помогли «СКА-1946» отыграться с 1:4 и выбить «Спартак» из плей-офф МХЛ
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В Москве, в «Лужниках» завершился третий матч второго раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги серии между «Спартаком» и «СКА-1946». Для выявления победителя понадобился дополнительный игровой отрезок. Команда гостей выиграла со счётом 5:4.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
26 марта 2024, вторник. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
4 : 5
ОТ
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Трофимчук (Варюшкин, Марышев) – 05:25 (5x5)     2:0 Трофимчук (Варюшкин) – 14:40 (5x5)     2:1 Романов (Демидов, Лазутин) – 20:26 (5x5)     3:1 Красничук (Трофимчук, Варюшкин) – 39:18 (4x3)     4:1 Варюшкин (Рябов, Красничук) – 42:31 (5x5)     4:2 Демидов (Романов, Лазутин) – 43:35 (5x4)     4:3 Демидов – 53:02 (5x5)     4:4 Синяткин (Короткий) – 56:14 (5x5)     4:5 Демидов (Романов, Лазутин) – 67:28 (5x5)    

В составе красно-белых дублем отметился Олег Трофимчук, по одному голу забили Егор Варюшкин и Алексей Красинчук. На счету Варюшкина также ассистентский хет-трик.

У армейцев самым результативным игроком стал Иван Демидов, набравший четыре очка. Нападающий оформил хет-трик, забил победную шайбу в овертайме, отдал результативную передачу и помог своей команде выйти в третий раунд плей-офф МХЛ. Авторами других заброшенных шайб стали Владислав Романов и Семён Синяткин.

Отметим, что команда Германа Титова уступала по ходу встречи 1:4, но смогла отыграться. «СКА-1946» стал третьим полуфиналистом Кубка Харламова, выиграв серию всухую — 3-0.

Напомним, во втором раунде осталась одна игра — на Востоке за проход дальше в данный момент борются «Омские Ястребы» и «Белые Медведи». Идёт второй период, челябинцы ведут 1:0.

Два полуфиналиста уже известны, ими стали нижегородская «Чайка», которая выиграла серию у «Мамонтов Югры» со счётом 3-1 и ярославский «Локо», забравший серию у Череповецкого «Алмаза» с таким же счётом.

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