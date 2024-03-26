4 очка Демидова помогли «СКА-1946» отыграться с 1:4 и выбить «Спартак» из плей-офф МХЛ

В Москве, в «Лужниках» завершился третий матч второго раунда плей-офф Молодёжной хоккейной лиги серии между «Спартаком» и «СКА-1946». Для выявления победителя понадобился дополнительный игровой отрезок. Команда гостей выиграла со счётом 5:4.
В составе красно-белых дублем отметился Олег Трофимчук, по одному голу забили Егор Варюшкин и Алексей Красинчук. На счету Варюшкина также ассистентский хет-трик.
У армейцев самым результативным игроком стал Иван Демидов, набравший четыре очка. Нападающий оформил хет-трик, забил победную шайбу в овертайме, отдал результативную передачу и помог своей команде выйти в третий раунд плей-офф МХЛ. Авторами других заброшенных шайб стали Владислав Романов и Семён Синяткин.
Отметим, что команда Германа Титова уступала по ходу встречи 1:4, но смогла отыграться. «СКА-1946» стал третьим полуфиналистом Кубка Харламова, выиграв серию всухую — 3-0.
Напомним, во втором раунде осталась одна игра — на Востоке за проход дальше в данный момент борются «Омские Ястребы» и «Белые Медведи». Идёт второй период, челябинцы ведут 1:0.
Два полуфиналиста уже известны, ими стали нижегородская «Чайка», которая выиграла серию у «Мамонтов Югры» со счётом 3-1 и ярославский «Локо», забравший серию у Череповецкого «Алмаза» с таким же счётом.
- 26 марта 2024
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