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«У всех сильные стороны, но можно найти и уязвимости». Звягин – о «Локомотиве»

«У всех сильные стороны, но можно найти и уязвимости». Звягин – о «Локомотиве»
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И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, что даже в игру такого мощного «Локомотива» можно найти уязвимости. Омичи обыграли ярославцев в пятом матче (4:2) и сократили отставание в серии 2-3.

«Можно сказать, что сегодня пришло понимание, что не нужно бояться этот «Локомотив»? Да, говорили об этом и до этого. У каждой команды свои сильные стороны, но можно найти уязвимые места. Ребята проявили своё мастерство, надо отдать им должное, почувствовали этот момент, когда можно придержать шайбу, создать себе больше пространства. Тогда у соперника тоже возникают проблемы. Но понятно, что и гол Чистякова, и гол Буше, там ещё и ребята очень здорово индивидуально сыграли всей пятёркой», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4)     1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4)     1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5)     2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5)     4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)    
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