«У всех сильные стороны, но можно найти и уязвимости». Звягин – о «Локомотиве»

И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, что даже в игру такого мощного «Локомотива» можно найти уязвимости. Омичи обыграли ярославцев в пятом матче (4:2) и сократили отставание в серии 2-3.
«Можно сказать, что сегодня пришло понимание, что не нужно бояться этот «Локомотив»? Да, говорили об этом и до этого. У каждой команды свои сильные стороны, но можно найти уязвимые места. Ребята проявили своё мастерство, надо отдать им должное, почувствовали этот момент, когда можно придержать шайбу, создать себе больше пространства. Тогда у соперника тоже возникают проблемы. Но понятно, что и гол Чистякова, и гол Буше, там ещё и ребята очень здорово индивидуально сыграли всей пятёркой», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 26 марта 2024
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