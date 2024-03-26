И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин рассказал, о чём говорил в офисе с первой тройкой «Авангарда» перед пятым матчем серии с «Локомотивом» (4:2).

«В хоккее «Локомотива» первая тройка «Авангарда» была не в своей тарелке в первых четырёх матчах, а сегодня задышала именно как тройка? Вся заслуга в этом на них, но вчера сидели у нас в офисе сначала всей пятёркой большинства, потом этой тройкой с парой защитников Шарипзянов – Чистяков. Если говорить про равные составы, показали практически все смены, раскаты и просто обсуждали, делились мнениями. Хорошо, что сегодня сработали какие-то варианты. Не буду говорить, о чём мы говорили, но такой разговор был.

Большинство немного изменилось. Сделали акцент, что нужно дорожить шайбой? Это к разговору о том, что вчера провели много времени в обсуждениях. Антон Алексеевич с Подконицки занимаются большинством, да там весь тренерский штаб присутствовал, вся первая бригада, все обсуждали. Со второй бригадой Антон Алексеевич поговорил отдельно, у них были хорошие игры до этого. Не вдаваясь в детали, это помогло.

Между матчами была пауза на два дня больше. С пользой использовали эти дни? Если думать о причинах паузы, то о положительном трудно думать. Но мы старались использовать её для восстановления и улучшения нашей игры. Перед игрой думал, что эта пауза позволит нам ещё больше зарядиться эмоциями. После первого периода думал, что может быть, лучше бы не было этой паузы, если мы говорим только о хоккее. Потому что после четвёртой игры ребята всё равно были заряженными, позитивными. Может быть, эти два дня было время выстраивать какие-то сценарии. Хотя мы говорим, что мы не заглядываем далеко вперёд. Нам сегодня нужно выиграть не три матча, а один», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.