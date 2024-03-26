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Звягин: здорово, что игроки «Авангарда» не упаковали чемоданы, а ищут путь к победе

Звягин: здорово, что игроки «Авангарда» не упаковали чемоданы, а ищут путь к победе
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И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин заявил, что доволен усилиями подопечных, которые выиграли пятый матч серии с «Локомотивом» (4:2) и избежали вылета из плей-офф КХЛ. Счёт в серии 3-2 в пользу ярославцев.

«Здорово, когда такая атмосфера, когда видно, что игроки не упаковали чемоданы, а хотят докопаться, найти путь к победе. Пусть такой тяжёлый, но в плей-офф простых не бывает. Вся команда сейчас работает только на это.

«Авангард» может играть терпеливо, может доминировать. Готова ли команда применить оба сценария в шестой игре? У нас есть время на анализ, размышления. Не люблю после игры, на эмоциях анализировать. Надо смотреть с холодной головой. Будем стараться делать то, что приносит успех.

И «Авангард», и «Омские ястребы» могли сегодня вылететь из плей-офф. «Ястребы» в итоге вылетели, вы следили за серией? Нет, узнавал счёт от других тренеров. Я немного занят сейчас (улыбается).

Игроки «ястребов» будут подключаться хотя бы к тренировочному процессу в основе? У нас группа игроков из Высшей лиги, они с нами тренируются. Тренерский штаб из Высшей лиги работает. Естественно, привлечём некоторых игроков, пока не могу сказать, кого. На выезд они не поедут», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
26 марта 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Сергеев, Каюмов) – 06:39 (5x4)     1:1 Юрчо (Ткачёв) – 24:47 (5x4)     1:2 Шалунов (Черепанов, Берёзкин) – 28:16 (5x5)     2:2 Спунер (Пьянов, Буше) – 31:18 (5x4)     3:2 Чистяков (Буше, Спунер) – 48:02 (5x5)     4:2 Буше (Спунер) – 55:03 (5x5)    
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