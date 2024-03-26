Звягин: здорово, что игроки «Авангарда» не упаковали чемоданы, а ищут путь к победе

И.о. главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин заявил, что доволен усилиями подопечных, которые выиграли пятый матч серии с «Локомотивом» (4:2) и избежали вылета из плей-офф КХЛ. Счёт в серии 3-2 в пользу ярославцев.

«Здорово, когда такая атмосфера, когда видно, что игроки не упаковали чемоданы, а хотят докопаться, найти путь к победе. Пусть такой тяжёлый, но в плей-офф простых не бывает. Вся команда сейчас работает только на это.

«Авангард» может играть терпеливо, может доминировать. Готова ли команда применить оба сценария в шестой игре? У нас есть время на анализ, размышления. Не люблю после игры, на эмоциях анализировать. Надо смотреть с холодной головой. Будем стараться делать то, что приносит успех.

И «Авангард», и «Омские ястребы» могли сегодня вылететь из плей-офф. «Ястребы» в итоге вылетели, вы следили за серией? Нет, узнавал счёт от других тренеров. Я немного занят сейчас (улыбается).

Игроки «ястребов» будут подключаться хотя бы к тренировочному процессу в основе? У нас группа игроков из Высшей лиги, они с нами тренируются. Тренерский штаб из Высшей лиги работает. Естественно, привлечём некоторых игроков, пока не могу сказать, кого. На выезд они не поедут», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.