Кирилл Семёнов: в серии с «Автомобилистом» СКА наступил на те же грабли, что и «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Семёнов заявил, что в серии с «Автомобилистом» СКА наступил на те же грабли, что и казанцы. Оба клуба проиграли екатеринбуржцам со счётом 1-4 в серии. Форвард объяснил, за счёт чего «Автомобилист» добился успеха в обеих сериях.

«Не получилось правильно сыграть с „Автомобилистом“. Сопернику удавалось каждый раз открывать счёт встречи, а потом он сворачивался, грамотно играл вторым номером. Каких-то маленьких нюансов нам не хватило, чтобы зацепиться за результат.

На наши грабли наступил и СКА? Да, в чём-то картина действительно похожая, СКА пошёл по нашему пути. В их серии «Автомобилист» тоже постоянно вёл в счёте, играл осторожно, от ошибок соперника. Маленькая недооценка или потеря концентрации — и сразу следует поражение. Тут нужно самим открывать счёт, тогда вести игру легче», — цитирует Семёнова Russia-Hockey.ru.

29-летний форвард в нынешней регулярке и плей-офф провёл 73 встречи, в которых забросил 13 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 41 очко с показателем полезности «+19».