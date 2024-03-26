Разин – о решении КХЛ по переносу: для чего мы жопу рвали и занимали первое место?

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин раскритиковал решение КХЛ перенести матч на несколько дней. Перед четвёртой игрой серии со «Спартаком» команда «Металлург» летала в Магнитогорск и обратно в Москву. Четвёртый матч серии закончился победой красно-белых со счётом 1:0. Счёт в серии 2-2.

«Надо ли было возвращаться в Магнитогорск после решения КХЛ перенести четвёртый матч серии на другую дату? Я надеялся, что не будет вот этого вопроса. Но давайте подискутируем. 23-го отменяется игра. Почему мы должны жить в Москве, когда нас выгоняют из «Мегаспорта», нет мест в той гостинице, где мы жили, непонятно, где мы будем кататься, и мы в срочном порядке должны искать лёд?

Хотя у нас было шикарное предложение – 25-го сыграть в Магнитогорске, а 27-го в Москве – и ничего бы не поменялось. Так как мы заняли первое место на Востоке, то три игры сыграли бы дома, две – на выезде. А счёт в серии был 2-1, и по-любому было понятно, что три здесь и две здесь.

Для чего мы первое место занимали на Востоке? Для чего мы жопу рвали? Чтобы вот это решение было в пользу «Спартака»? Хотя я не считаю, что оно было в пользу «Спартака». Оно просто во вред команде «Металлург», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.