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Главный тренер «Спартака» объяснил, почему в серии с «Металлургом» снова оказался счёт 1:0

Главный тренер «Спартака» объяснил, почему в серии с «Металлургом» снова оказался счёт 1:0
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему в серии с «Металлургом» снова оказался счёт 1:0. Второй матч серии магнитогорцы выиграли также с минимальным счётом.

«Обе команды играют в атакующий хоккей, но и уделяют много внимания обороне. Плотный хоккей на всех участках поля, поэтому не так много шайб забито. Цена ошибки высока, иной раз игроки не рискуют.

Был небольшой брак в средней зоне, но это спорт — все ошибаются, ничего идеального нет. Иной раз захлёстывают эмоции. У нашего коллектива не такой большой опыт в плей-офф, многие ребята первый раз играют во втором раунде.

Мы прибавили в самоотдаче, упростили игру в каких-то моментах. Ещё есть нюансы, которые нужно убирать. Мы изучаем друг друга. Будем искать варианты, как улучшить нашу игру и лишить их сильного оружия – так со второго эшелона», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
26 марта 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Галимов (Иванов) – 48:04 (5x5)    
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