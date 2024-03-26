Форвард «Спартака» прокомментировал победный гол в четвёртом матче серии с «Магниткой»

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов прокомментировал свой победный гол в четвёртом матче серии с «Металлургом» (1:0).

«Во втором периоде был такой же момент у нашего звена, тогда шайба отскочила на Бурмистрова, потом на меня, но мы не забили. В третьем периоде, наверное, не то что прочувствовал этот момент, а просто нам каждую минуту главный тренер и его помощники говорят, что один перед воротами всегда закрывает вратаря, останавливаемся, нервируем его, и это работает. Как бы банально это не звучало, но да, можно сказать, что выполнили установку тренера. 1:0, и мы помогли вратарю.

Эмоции главного тренера? Мы вместе работаем, и я скажу, что он может и покричать, и поблагодарить, и подержать. Знаете, бывают такие моменты, когда у тебя ничего не получается, а тренер сзади подходит, что-то на ушко шепнёт, и у команды вырастают крылья. Для нас это очень важно», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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