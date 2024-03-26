Бурмистров – о выступлении в плей-офф КХЛ: «Спартак» понимает, за что бьётся

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров оценил выступление красно-белых в плей-офф КХЛ. «Спартак» сравнял счёт в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Металлургом» 2-2.

«Сейчас все команды научились играть в обороне, идёт плей-офф, можно сказать, что игра шла до гола. Конечно, мне было грустно, обидно и печально, что во втором периоде упустил шанс и не забил. Но хорошо, что потом забили в третьем.

Как удаётся держать концентрацию? Это плей-офф. Мы много разговариваем, много смотрим видео, понимаем, за что бьёмся и хотим выигрывать каждый матч. Надеюсь, что с каждой игрой всё будет лучше и лучше. Мне кажется, что нам нечем удивлять соперника. Мы будем продолжать играть в свою игру, и от неё отталкиваться. Сейчас команды постоянно по видео смотрят друг друга. Мы знаем, как они играют. Наверное, они знают, как мы играем. С каждой игрой будет всё более большой накал, и будет становиться всё больше силовой борьбы.

Называют ли меня в команде палочкой-выручалочкой, потому что без меня два раза проиграли «Магнитке», а со мной два раза победили? Это что значит, у меня рекорд 2-0? (смеётся) Да нет, это стечение обстоятельств. Так получилось. В команде так не называют», — передаёт слова Бурмистрова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.