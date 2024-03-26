Защитник «Спартака» – о своей манере игры: я приверженец старой школы

Защитник «Спартака» Даниил Иванов заявил, что является приверженцем старой школы и любит проводить силовые приёмы.

«Силовая манеры игры? Наверное, я приверженец старой школы. Мне очень нравятся силовые приёмы. Всё детство смотрел хайлайты, на этом вырос, поэтому стараюсь чаще применять их в своей игре. Уланов на тренировках иногда подходит ко мне, разговариваем, подсказывает если что, как нужно лучше сыграть.

Мы последний московский клуб, продолжающий играть? Это здорово, что мы одни остались. Никакой ответственности. Только вперёд и всё», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

20-летний игрок обороны отдал пять результативных передач в 24 матчах сезона с показателем полезности «+10».