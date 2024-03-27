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Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал победу в овертайме над «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал победу в овертайме над «Детройтом»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды в упорном матче с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ).

«Удивительно наблюдать за стойкостью этих парней. Каждый матч она кажется одинаковой, но в то же время разная», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Напомним, главным героем матча стал нападающий Дилан Строум, на счету которого две заброшенные шайбы, включая решающую в овертайме.

По итогам этой встречи на счету «Вашингтона» стало 81 очко. «Кэпиталз» занимают четвёртое место в Столичном дивизионе, находясь в зоне «уайлд-кард» и отставая всего на одно очко от идущей третьей «Филадельфии Флайерз».

В следующем матче команда Карбери 29 марта сыграет на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2024, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Дауд (Дженсен, Маленстин) – 22:09     1:1 Дебринкэт (Питри, Комфер) – 24:53     1:2 Перрон (Комфер, Ларкин) – 39:17 (pp)     2:2 Макмайкл (Оши, Фехервари) – 40:35     3:2 Строум (Карлсон, Пасиоретти) – 44:49     3:3 Кейн (Дебринкэт) – 54:40     4:3 Строум (Карлсон, Лапьер) – 61:55    
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