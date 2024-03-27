Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал победу в овертайме над «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды в упорном матче с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ).

«Удивительно наблюдать за стойкостью этих парней. Каждый матч она кажется одинаковой, но в то же время разная», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальных сетях.

Напомним, главным героем матча стал нападающий Дилан Строум, на счету которого две заброшенные шайбы, включая решающую в овертайме.

По итогам этой встречи на счету «Вашингтона» стало 81 очко. «Кэпиталз» занимают четвёртое место в Столичном дивизионе, находясь в зоне «уайлд-кард» и отставая всего на одно очко от идущей третьей «Филадельфии Флайерз».

В следующем матче команда Карбери 29 марта сыграет на выезде с «Торонто Мэйпл Лифс».