Панарин стал вторым россиянином со 100 очками в текущем сезоне НХЛ

Сегодня, 27 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась в овертайме со счётом 6:5.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин во втором периоде сделал результативную передачу и таким образом заработал своё 100-е очко в сезоне-2023/2024.

Он стал вторым россиянином, кто смог добиться этого в текущем чемпионате. Первым был форвард «Тампы» Никита Кучеров.

По ходу матча Панарин оформил ещё два ассиста, теперь на его счету в общей сложности 102 (43+59) очка за 72 матча.

У Кучерова 123 очка (41+82) в 70 встречах.

«Рейнджерс» являются лидерами Восточной конференции, набрав 100 очков в 72 играх.