Панарин — пятый игрок в текущем сезоне НХЛ, кто набрал 100 очков

Сегодня, 27 марта, «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершилась в овертайме со счётом 6:5.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин во втором периоде сделал результативную передачу и таким образом заработал своё 100-е очко в сезоне-2023/2024.

Он стал пятым игроком, который смог добиться этого в текущем чемпионате НХЛ. По ходу матча Панарин оформил ещё два ассиста, теперь на его счету в общей сложности 102 (43+59) очка за 72 матча.

Сейчас топ-5 бомбардиров лиги выглядит так:

123 очка — Никита Кучеров (41+82) и Натан Маккиннон (45+78)

119 очков — Коннор Макдэвид

102 очка — Артемий Панарин

101 очко — Давид Пастрняк

Для Панарина это первая сотня в карьере НХЛ. Он стал восьмым россиянином в истории, который смог достичь этой отметки.