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«Металлург» — «Спартак»: Ковальчук пропустит пятый матч серии Кубка Гагарина — 2024

«Металлург» — «Спартак»: Ковальчук пропустит пятый матч серии Кубка Гагарина — 2024
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Сегодня, 28 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут две встречи в сериях второго раунда Кубка Гагарина.

Игровой день откроется матчем в Магнитогорске, где местный «Металлург» примет на своей площадке «Спартак». Матч начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный — 2-2. После первых двух сухих побед магнитогорцев красно-белые ответили двумя победами на домашней площадке в Москве.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
28 марта 2024, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе москвичей встречу пропустит нападающий Илья Ковальчук. В составе его заменит Шейн Принс.

Состав магнитогорского «Металлурга»:

В регулярном сезоне Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7». В плей-офф Илья сыграл четыре встречи без набранных очков.

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