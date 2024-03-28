«Металлург» — «Спартак»: Ковальчук пропустит пятый матч серии Кубка Гагарина — 2024

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Сегодня, 28 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут две встречи в сериях второго раунда Кубка Гагарина.

Игровой день откроется матчем в Магнитогорске, где местный «Металлург» примет на своей площадке «Спартак». Матч начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии равный — 2-2. После первых двух сухих побед магнитогорцев красно-белые ответили двумя победами на домашней площадке в Москве.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

В составе москвичей встречу пропустит нападающий Илья Ковальчук. В составе его заменит Шейн Принс.

Состав магнитогорского «Металлурга»:

В регулярном сезоне Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7». В плей-офф Илья сыграл четыре встречи без набранных очков.

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