29-летним защитником «Нефтехимика» интересуются три клуба КХЛ — источник

Три клуба Континентальной хоккейной лиги проявляют интерес к 29-летнему защитнику «Нефтехимика» Илье Хохлову. Об этом сообщает Legalbet. Отмечается, что две заинтересованные в игроке команды сейчас продолжают борьбу за Кубок Гагарина. Контракт защитника с нижнекамцами истекает 30 апреля 2025 года.

В завершившейся регулярке игрок обороны сыграл 44 встречи, в которых забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «-9». Всего за карьеру в КХЛ Хохлов провёл 406 матчей, в которых записал на свой счёт 117 (36+81) очков.

Напомним, «Нефтехимик» завершил сезон-2023/2024 на этапе регулярного чемпионата, так как занял девятое место в Восточной конференции и не попал в плей-офф. До восьмой строчки нижнекамцам не хватило двух очков.