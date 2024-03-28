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«Даже Супермену требовалась помощь». The Hockey News — об игре Кросби в «Питтсбурге»

«Даже Супермену требовалась помощь». The Hockey News — об игре Кросби в «Питтсбурге»
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Журналист Адам Прото в статье на сайте The Hockey News заявил, что «Питтсбург Пингвинз» должен помочь своему капитану Сидни Кросби, используя изменения в составе, для того чтобы снова стать командой уровня плей-офф.

«После двух лет сокрушительного разочарования клуб должен понять, что пришло время серьёзных перемен. Они всё ещё могут использовать Кросби, пока уровень его игры не упадёт.

Кросби нужна помощь, чтобы «пенс» оставались командой плей-офф, а, как только наступит межсезонье, «Питтсбургу» придётся двигаться в новом направлении. Им посчастливилось быть домом Кросби на протяжении почти двух десятилетий, но даже Супермену требовалась помощь Лиги справедливости, чтобы сохранить планету в безопасности. У Кросби не было такой поддержки, поэтому не стоит удивляться, что «пингвины» продолжают лишь бороться за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли», — сказано в статье.

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