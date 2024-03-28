Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил смену главного тренера у ЦСКА

Обладатель Кубка Стэнли и вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал назначение Ильи Воробьёва на пост главного тренера ЦСКА. Напомним, Сергей Фёдоров покинет данный пост по окончании контракта 30 апреля 2024 года.

«У ЦСКА всегда самые высокие цели. Я уважаю Фёдорова, без работы он точно не останется. А что касается Воробьёва, то он — опытный специалист, кубки выигрывал. ЦСКА — легендарный клуб, к которому больше внимания, чем к тому же Магнитогорску. Будет интересно, посмотрим», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

Воробьёв дважды выигрывал Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом»: один раз в качестве помощника Майка Кинэна, и один раз – в должности главного тренера команды, дважды выходил в финал турнира. Кроме того, Илья Петрович работал главным тренером сборной России, а также возглавлял СКА.