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Кожевников назвал две лучшие команды текущего плей-офф КХЛ

Кожевников назвал две лучшие команды текущего плей-офф КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает «Трактор» и «Автомобилист» двумя лучшими командами в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

«Фавориты — это те, у кого класс игроков выше. На мой взгляд, сейчас лучше всех выглядят „Трактор“ и „Автомобилист“. Я бы хотел, чтобы „Спартак“ выиграл, но „Трактор“ и „Автомобилист“ сейчас лучше», — сказал Кожевников в интервью Metaratings.ru.

Напомним, уже известны два полуфиналиста текущего плей-офф КХЛ. Ими стали челябинский «Трактор», который обыграл в серии московское «Динамо» со счётом 4-0, и екатеринбургский «Автомобилист», забравший серию у СКА — 4-1.

В серии «Металлург» — «Спартак» счёт равный — 2-2, в противостоянии «Авангарда» и «Локомотива» впереди железнодорожники — 3-2.

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