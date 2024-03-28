Журналист рассказал, что написал ему генменеджер «Торпедо» перед переездом Коваленко в НХЛ

Журналист из Колорадо Эван Равал рассказал, что написал ему генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров перед переездом Николая Коваленко в НХЛ.

«Ник — настоящий боец. Надеюсь, он скоро вернётся», — написал Равал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, россиянин пока не проводит ледовые тренировки и продолжает восстановление от травмы, полученной в последнем матче серии со СКА.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ за «Торпедо» 24-летний Коваленко принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 34 очка. В плей-офф КХЛ форвард сыграл пять матчей против СКА, где набрал 4 (0+4) очка.