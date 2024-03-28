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Гимаев: расторжение контракта с Федотовым — решение тренерского штаба ЦСКА

Гимаев: расторжение контракта с Федотовым — решение тренерского штаба ЦСКА
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Бывший защитник, комментатор и хоккейный эксперт Сергей Гимаев оценил решение вратаря Ивана Федотова и ЦСКА расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

«Расторжение контракта с Иваном Федотовым – решение тренерского штаба ЦСКА. Но меня больше волнует, что не продлили контракт с Сергеем Фёдоровым. А насчёт Федотова, в последнее время у нас вратари неприкосновенные, их не трогали всю жизнь и в команде своеобразно относились. Это своя каста», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, права в КХЛ на вратаря останутся у армейского клуба. ЦСКА завершил выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

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