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«Никто не застрахован». Григоренко — о расторжении контракта ЦСКА с Иваном Федотовым

«Никто не застрахован». Григоренко — о расторжении контракта ЦСКА с Иваном Федотовым
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Бывший нападающий сборной России, «Салавата Юлаева» и ЦСКА, обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко прокомментировал решение вратаря Ивана Федотова и ЦСКА расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

«В ЦСКА надо разбираться, правильно или неправильно сделали, что расторгли контракт с Иваном Федотовым. Контракт у Ивана закончился, в клубе посчитали нужным расстаться. Спортивная жизнь — такая штука, что сегодня ты играешь, а завтра с тобой могут расторгнуть соглашение. Никто не застрахован», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, права в КХЛ на вратаря останутся у армейского клуба. ЦСКА завершил выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

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