Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Айлендерс» установил уникальное достижение в НХЛ, сделав 4 тысячи силовых

Нападающий «Айлендерс» установил уникальное достижение в НХЛ, сделав 4 тысячи силовых
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
3-й период
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Тарасенко (Барков, Куликов) – 08:13     1:1 Пулок (Пажо, Сизикас) – 13:20     2:1 Барков (Райнхарт, Миккола) – 26:32     2:2 Барзал (Добсон, Сизикас) – 28:43     2:3 Пажо (Пелеч, Энгвалль) – 30:42    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В этой встрече принимает участие канадский нападающий Кэл Клаттербак, который сделал три силовых приёма.

Таким образом, Клаттербак первым в истории в НХЛ сделал 4000 силовых приёмов за карьеру.

В нынешнем сезоне Клаттербак принял участие в 72 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 7 голов и 12 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+6».

Всего за карьеру в НХЛ на счету канадца 143 гола и 150 результативных передач в 1054 матчах.

Материалы по теме
Федотов покинул ЦСКА и едет в НХЛ, в плей-офф КХЛ эра Востока. Итоги дня в хоккее
Федотов покинул ЦСКА и едет в НХЛ, в плей-офф КХЛ эра Востока. Итоги дня в хоккее
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android