Нападающий «Айлендерс» установил уникальное достижение в НХЛ, сделав 4 тысячи силовых

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В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В этой встрече принимает участие канадский нападающий Кэл Клаттербак, который сделал три силовых приёма.

Таким образом, Клаттербак первым в истории в НХЛ сделал 4000 силовых приёмов за карьеру.

В нынешнем сезоне Клаттербак принял участие в 72 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 7 голов и 12 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+6».

Всего за карьеру в НХЛ на счету канадца 143 гола и 150 результативных передач в 1054 матчах.