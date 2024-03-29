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Овечкин мощным приёмом снёс соперника с ног в матче с «Торонто»

Овечкин мощным приёмом снёс соперника с ног в матче с «Торонто»
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Джиордано (Нис) – 10:09     2:0 Бертуцци (Броди, Мэттьюс) – 20:18     2:1 Дауд (Дженсен, Лапьер) – 25:27     3:1 Дьюар (Ривз, Кемпф) – 31:38     4:1 Макманн (Таварес, Бенуа) – 41:06     5:1 Бертуцци – 50:11    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В одном из эпизодов российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мощным силовым приёмом сбил соперника с ног.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. «Торонто», в свою очередь, находится на пятом месте на Востоке, записал в свой актив 89 очков.

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