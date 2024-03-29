Овечкин мощным приёмом снёс соперника с ног в матче с «Торонто»

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В одном из эпизодов российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мощным силовым приёмом сбил соперника с ног.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи.
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. «Торонто», в свою очередь, находится на пятом месте на Востоке, записал в свой актив 89 очков.
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