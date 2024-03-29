Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкин мощным приёмом снёс соперника с ног в матче с «Торонто»

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В одном из эпизодов российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мощным силовым приёмом сбил соперника с ног.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко. «Торонто», в свою очередь, находится на пятом месте на Востоке, записал в свой актив 89 очков.