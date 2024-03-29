Коннор Макдэвид стал третьим игроком в нынешнем сезоне НХЛ, набравшим 120+ очков

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». После второго периода хозяева впереди — 2:0.

Счёт в матче на шестой минуте первого периода открыл капитан канадской команды Коннор Макдэвид, удачно сыгравший на добивании после броска от синей линии в исполнении защитника Маттиаса Экхольма. Благодаря этому голу канадский нападающий добрался до отметки в 120 очков в нынешнем сезоне. В концовке второго периода Коннор отметился ещё и результативной передачей.

Капитан «нефтяников» по-прежнему располагается на третьей строчке в гонке бомбардиров НХЛ. В его активе стало 121 (27+94) очко в 69 матчах. Лидирует российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 124 (42+82) очка в 71 матче. На втором месте располагается форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон – 123 (45+78) очка в 73 играх