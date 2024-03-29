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Коннор Макдэвид стал третьим игроком в нынешнем сезоне НХЛ, набравшим 120+ очков

Коннор Макдэвид стал третьим игроком в нынешнем сезоне НХЛ, набравшим 120+ очков
Коннор Макдэвид
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». После второго периода хозяева впереди — 2:0.

Счёт в матче на шестой минуте первого периода открыл капитан канадской команды Коннор Макдэвид, удачно сыгравший на добивании после броска от синей линии в исполнении защитника Маттиаса Экхольма. Благодаря этому голу канадский нападающий добрался до отметки в 120 очков в нынешнем сезоне. В концовке второго периода Коннор отметился ещё и результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 05:37     2:0 Хенрик (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:44     3:0 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 45:05 (pp)     3:1 Калиев (Байфилд) – 53:47    

Капитан «нефтяников» по-прежнему располагается на третьей строчке в гонке бомбардиров НХЛ. В его активе стало 121 (27+94) очко в 69 матчах. Лидирует российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 124 (42+82) очка в 71 матче. На втором месте располагается форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон – 123 (45+78) очка в 73 играх

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