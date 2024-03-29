Голы Дорофеева и Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Виннипег»

Сегодня, 29 марта, «Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились два российских нападающих. Гол на счету Павла Дорофеева и дубль у Ивана Барбашёва.

За «Виннипег» единственный гол забил канадец Шон Монахан.

После 73 матчей «Вегас» занимает седьмое место в Западной конференции с 88 очками. «Виннипег» расположился на четвёртой строчке, набрав 94 очка в 73 играх.

Следующий матч «Вегас» проведёт с «Миннесота Уайлд», а «Виннипег» сыграет с «Оттава Сенатор».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.