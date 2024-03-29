Голы Дорофеева и Барбашёва помогли «Вегасу» обыграть «Виннипег»
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Сегодня, 29 марта, «Вегас Голден Найтс» в гостях обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Канада Лайф-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Карлссон) – 15:56 1:1 Монахан (Элерс, Демело) – 23:31 1:2 Барбашёв (Манта, Уайтклауд) – 54:31 1:3 Барбашёв – 58:15 1:4 Айкел (Карлссон) – 59:26
В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились два российских нападающих. Гол на счету Павла Дорофеева и дубль у Ивана Барбашёва.
За «Виннипег» единственный гол забил канадец Шон Монахан.
После 73 матчей «Вегас» занимает седьмое место в Западной конференции с 88 очками. «Виннипег» расположился на четвёртой строчке, набрав 94 очка в 73 играх.
Следующий матч «Вегас» проведёт с «Миннесота Уайлд», а «Виннипег» сыграет с «Оттава Сенатор».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.
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