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Барков установил четвёртый результат среди финнов по скорости достижения 700 очков в НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в котором «Флорида Пантерз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «пантер» 2 (1+1) результативными действиями отметился финский нападающий Александр Барков. Второе очко в матче позволило 28-летнему форварду добраться до юбилейной отметки в 700 очков за карьеру в НХЛ. На покорение этого рубежа Александр затратил 728 матчей, благодаря чему установил четвёртый результат среди финнов по скорости достижения 700 очков в НХЛ.

Национальный рекорд принадлежит Яри Курри (483 матча), второе место занимает Теэму Селянне (541), топ-3 замыкает Томас Сандстрём (719). Барков сегодня превзошёл результат переместившегося на пятую позицию Саку Койву (878). Следом располагаются Микко Койву (1000) и Олли Йокинен (1093).