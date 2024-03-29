Коннор Макдэвид установил уникальное достижение в XXI веке в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 3:0.

Счёт в матче на шестой минуте первого периода открыл капитан канадской команды Коннор Макдэвид, удачно сыгравший на добивании после броска от синей линии в исполнении защитника Маттиаса Экхольма. Благодаря этому голу канадский нападающий добрался до отметки в 120 очков в нынешнем сезоне.

Капитан «нефтяников» стал первым игроком НХЛ в XXI веке, кому удалось в трёх подряд сезонах добираться до отметки в 120 очков. В позапрошлом сезоне Макдэвид набрал 123 очка, в прошлом — 153, а в этом на его счету уже 122 очка. В сегодняшнем матче канадский форвард сделал ещё и ассистентский дубль.

Последним игроком в истории лиги с тремя подряд сезонами со 120+ очков был Уэйн Гретцки, которому это достижение покорилось в сезонах-1989/1992.