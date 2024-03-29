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Коннор Макдэвид установил уникальное достижение в XXI веке в НХЛ

Коннор Макдэвид установил уникальное достижение в XXI веке в НХЛ
Коннор Макдэвид
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 05:37     2:0 Хенрик (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:44     3:0 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 45:05 (pp)     3:1 Калиев (Байфилд) – 53:47    

Счёт в матче на шестой минуте первого периода открыл капитан канадской команды Коннор Макдэвид, удачно сыгравший на добивании после броска от синей линии в исполнении защитника Маттиаса Экхольма. Благодаря этому голу канадский нападающий добрался до отметки в 120 очков в нынешнем сезоне.

Капитан «нефтяников» стал первым игроком НХЛ в XXI веке, кому удалось в трёх подряд сезонах добираться до отметки в 120 очков. В позапрошлом сезоне Макдэвид набрал 123 очка, в прошлом — 153, а в этом на его счету уже 122 очка. В сегодняшнем матче канадский форвард сделал ещё и ассистентский дубль.

Последним игроком в истории лиги с тремя подряд сезонами со 120+ очков был Уэйн Гретцки, которому это достижение покорилось в сезонах-1989/1992.

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