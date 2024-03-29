Панарин вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс» по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей (3:2 Б).

В составе победителей результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, который выступил ассистентом в эпизоде с голом Криса Крайдера. 32-летний Панарин набрал 103-е очко в этом сезоне, благодаря чему вошёл в топ-5 в истории «Рейнджерс» по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ. Сегодня Панарин превзошёл результат Брайана Литча (102, 1991/1992) и повторил показатель Майка Роджерса (103, 1981/1982).

Клубный рекорд принадлежит Яромиру Ягру (123, 2005/2006), на втором месте располагается Жан Рателль (109, 1971/1972), топ-3 замыкает Марк Мессье (107, 1991/1992). Следующей целью Панарина является показатель Вика Хэдфилда (106, 1971/1972).