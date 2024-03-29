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Малкин: сегодня чувствовал себя отлично. Надеюсь, со здоровьем стало лучше

Малкин: сегодня чувствовал себя отлично. Надеюсь, со здоровьем стало лучше
Евгений Малкин
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2) оценил взаимодействие с защитником Крисом Летангом и рассказал о своём самочувствии.

Сегодня я чувствовал себя отлично, уверенным в себе, надеюсь, со здоровьем стало лучше. Хочу поблагодарить Таннера (Криса Летанга – прим. «Чемпионата»), он отдавал мне много хороших передач, таких, как я люблю. Мы 17 лет вместе играем, он знает, что я люблю такие передачи. Сегодня это сработало, но это только одна игра. Надеюсь, что и в следующем матче это сработает», — сказал Евгений после матча, в котором он оформил дубль.

Также российский форвард после завершения встречи выразил сожаление, что его родители не смогли приехать в Америку раньше. Сегодня Евгений оформил дубль на глазах родителей, которые впервые за очень долгое время посетили его матч.

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