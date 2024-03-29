Все результаты игрового дня НХЛ 29 марта

Сегодня, 29 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 102 очками после 73 встреч. После сегодняшней победы лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 101 очко за 74 матча.