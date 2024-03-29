Все результаты игрового дня НХЛ 29 марта
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Сегодня, 29 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Джиордано (Нис) – 10:09 2:0 Бертуцци (Броди, Мэттьюс) – 20:18 2:1 Дауд (Дженсен, Лапьер) – 25:27 3:1 Дьюар (Ривз, Кемпф) – 31:38 4:1 Макманн (Таварес, Бенуа) – 41:06 5:1 Бертуцци – 50:11
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Жиру (Бернард-Докер) – 00:36 (sh) 2:0 Келли – 06:08
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Оливье (Сиверсон, Силлинджер) – 25:20 1:1 Малкин (Летанг, Раст) – 29:50 (pp) 1:2 Силлинджер (Тексье, Проворов) – 33:11 2:2 Малкин (Кросби, Бантинг) – 36:11 (pp) 3:2 О'Коннор (Кросби, Жозеф) – 40:35
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 12:58 (pp) 2:0 Юлёнен (Страбл, Судзуки) – 16:46 3:0 Армиа (Мэтисон, Гуле) – 57:05 3:1 Типпетт (Хэтэуэй, Конечны) – 58:59 4:1 Эванс (Мэтисон, Армиа) – 59:56
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Тарасенко (Барков, Куликов) – 08:13 1:1 Пулок (Пажо, Сизикас) – 13:20 2:1 Барков (Райнхарт, Миккола) – 26:32 2:2 Барзал (Добсон, Сизикас) – 28:43 2:3 Пажо (Пелеч, Энгвалль) – 30:42
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Ахо (Гюнцель, Джарвис) – 24:42 2:0 Джарвис (Ахо, Гюнцель) – 25:39 (pp) 3:0 Нечас (Кузнецов, Мартинук) – 30:46 4:0 Шей (Ахо, Джарвис) – 36:23
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Болдюк (Торопченко, Биннингтон) – 13:02 1:1 Кузьменко – 14:48 1:2 Юбердо (Уигар, Андерссон) – 18:37 (pp) 2:2 Нейборс (Томас, Парэйко) – 23:27 3:2 Бучневич (Крюг, Нейборс) – 28:54 (pp) 3:3 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 36:50 4:3 Саад (Кайру, Шенн) – 42:04 5:3 Бучневич (Крюг, Биннингтон) – 58:45
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Карлссон) – 15:56 1:1 Монахан (Элерс, Демело) – 23:31 1:2 Барбашёв (Манта, Уайтклауд) – 54:31 1:3 Барбашёв – 58:15 1:4 Айкел (Карлссон) – 59:26
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 16:01 1:1 Гранлунд (Рутта, Власик) – 29:26 2:1 Болди (Капризов) – 40:18 3:1 Хартман (Густавссон) – 59:06
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Миттельштадт (Дьюхейм, Мэнсон) – 39:27 1:1 Какко – 42:59 1:2 Крайдер (Трочек, Панарин) – 49:35 (pp) 2:2 Тэйвз – 52:47 2:3 Панарин – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Макдэвид (Экхольм, Бушар) – 05:37 2:0 Хенрик (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:44 3:0 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 45:05 (pp) 3:1 Калиев (Байфилд) – 53:47 4:1 Сеси (Драйзайтль) – 59:19
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
8 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Цукер (Гласс, Сиссонс) – 02:22 0:2 Цукер (Гласс, Йози) – 05:11 1:2 Макбэйн (Доан) – 08:00 2:2 Кули (Круз) – 17:00 3:2 Келлер (Керфут, Гюнтер) – 27:11 (pp) 4:2 Кули (Келлер) – 28:11 4:3 Нюквист (Форсберг, Йози) – 31:08 (pp) 5:3 Бьюгстад (Келлер, Шмальц) – 32:36 6:3 Шмальц (Келлер, Дурзи) – 36:05 7:3 Маччелли (Доан) – 53:57 7:4 Форсберг (Йози, Бэрри) – 56:40 (pp) 8:4 Кули (Браун) – 58:28
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Робертсон, Бенн) – 18:48 (pp) 1:1 Миллер (Гарланд, Блюгерс) – 27:39 1:2 Бенн (Павелски, Хинц) – 56:52 (pp) 1:3 Робертсон (Павелски, Хинц) – 57:57
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Шварц (Эберле, Макканн) – 29:03 (pp) 1:1 Лундестрём (Сильверберг, Вааканайнен) – 42:08 (sh) 1:2 Сильверберг – 42:52 (sh) 2:2 Бураковски (Шульц, Макканн) – 46:25 (pp) 3:2 Картье (Гурд, Олексяк) – 53:03 4:2 Бенирс (Макканн, Бураковски) – 55:35 (pp)
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Нью-Йорк Рейнджерс» со 102 очками после 73 встреч. После сегодняшней победы лидером Западной конференции является «Даллас Старз», набравший 101 очко за 74 матча.
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