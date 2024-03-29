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Форвард «Торонто»: в детстве я был на игре в Вашингтоне в майке Кросби, меня освистывали

Форвард «Торонто»: в детстве я был на игре в Вашингтоне в майке Кросби, меня освистывали
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Американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Николас Робертсон высказался о противостоянии капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это нереально [играть против Кросби и Овечкина]. Ови и Кросби были двумя большими парнями, когда росли. Я помню, как видел, как Ови играл против Сида в Вашингтоне. Тогда, в детстве, на мне была майка Кросби. И все освистывали меня, когда я был там», — приводит слова Робертсона Sportsnet.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи. На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко.

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