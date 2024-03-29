Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В одном из моментов матча капитан столичного клуба Александр Овечкин жёстко встретил защитника «Торонто», который шёл проводить силовой приём Марка Джиордано, который шёл проводить силовой приём. После этого канадский хоккеист ударил Овечкина в лицо.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 69 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи. На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко.