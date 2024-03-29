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«Даллас» первым в Западной конференции обеспечил себе место в Кубке Стэнли — 2024

«Даллас» первым в Западной конференции обеспечил себе место в Кубке Стэнли — 2024
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«Даллас Старз» после сегодняшней победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:1) первым в Западной конференции обеспечил себе место в Кубке Стэнли — 2024.

«Звёзды» набрали 101 очко после 74 матчей и сейчас занимают первое место в турнирной таблице Запада. «Даллас» вышел в плей-офф в пятый раз за последние шесть сезонов (единственный раз «Старз» пропустили плей-офф в сезоне-2020/2021). В 2020 году клуб дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4), а в прошлом году вышел в финал конференции, где уступил «Вегас Голден Найтс» (2-4).

Напомним, от Восточной конференции участие в розыгрыше Кубка Стэнли сегодня обеспечили «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролина Харрикейнз», «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз».

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