«Даллас» первым в Западной конференции обеспечил себе место в Кубке Стэнли — 2024

«Даллас Старз» после сегодняшней победы над «Ванкувер Кэнакс» (3:1) первым в Западной конференции обеспечил себе место в Кубке Стэнли — 2024.

«Звёзды» набрали 101 очко после 74 матчей и сейчас занимают первое место в турнирной таблице Запада. «Даллас» вышел в плей-офф в пятый раз за последние шесть сезонов (единственный раз «Старз» пропустили плей-офф в сезоне-2020/2021). В 2020 году клуб дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4), а в прошлом году вышел в финал конференции, где уступил «Вегас Голден Найтс» (2-4).

Напомним, от Восточной конференции участие в розыгрыше Кубка Стэнли сегодня обеспечили «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролина Харрикейнз», «Бостон Брюинз» и «Флорида Пантерз».