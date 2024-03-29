«Всё сделано по букве закона». Назаров – о расторжении ЦСКА контракта с Федотовым

Известный тренер Андрей Назаров оценил решение вратаря Ивана Федотова и ЦСКА расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

«Жизнь продолжается, трансферы в хоккее – обычная практика. Объявлено об обоюдном соглашении о расставании, никто ни на кого не давил. В ЦСКА решили отпустить вратаря, права за ним в России остаются у армейцев. Всё сделано по букве закона и в соответствии с регламентом, хочется пожелать удачи игроку», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё до задержания подписал контракт с «Филадельфией Флайерз». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, подписав новый контракт.

Напомним, армейцы завершили выступление в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, уступив в первом раунде в пяти матчах ярославскому «Локомотиву».

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