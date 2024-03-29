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СКА направил более 10 млн рублей на помощь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле»

СКА направил более 10 млн рублей на помощь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что клуб перевёл более 10 млн рублей на помощь пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Как я уже сообщал раньше, на пятой игре с «Автомобилистом» мы собрали средства, которые перевели в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холле».

Сумма набралась внушительная – 10 280 000 рублей, это самое крупное пожертвование в истории клуба. Такой сбор стал возможным благодаря нашим болельщикам. Спасибо каждому, кто пришёл на «СКА Арену» в понедельник и внёс свой вклад в общее доброе дело. Все мы — одна команда!» — написал Ротенберг в телеграм-канале.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАД в Красногорске, произошла стрельба и прогремел взрыв. Длительное время в подмосковном комплексе продолжался пожар. Трагедия унесла жизни людей. В этот вечер в концертном зале был запланирован концерт группы «Пикник».

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