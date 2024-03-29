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Николай Заварухин рассказал, как «Автомобилист» проводит паузу перед полуфиналом КГ

Николай Заварухин рассказал, как «Автомобилист» проводит паузу перед полуфиналом КГ
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, как проходит пауза перед полуфиналом Кубка Гагарина. Ранее екатеринбургский клуб выиграл серию 1/4 финала со СКА со счётом 4-1 и ждёт соперника по следующему раунду. Им станет магнитогорский «Металлург» или московский «Спартак». В серии впереди магнитогорцы — 3-2.

«У ребят было три дня выходных, вчера по желанию была тренировка, занимались и в зале, и на велосипеде. Втягивающая тренировка была сегодня, разгрузить голову ребятам, дали разнообразия, в конце тренировки поиграли в бенди. Пока непонятно, какого числа будет первая игра. Может быть, сегодня будет какая-то информация, будем отталкиваться от этого, какую нагрузку им давать. Ребята профессионалы, отдохнули, готовимся дальше», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

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