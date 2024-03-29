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«Большой парень прибыл». Первые фото Ивана Федотова в «Филадельфии»

«Большой парень прибыл». Первые фото Ивана Федотова в «Филадельфии»
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Российский голкипер Иван Федотов прибыл в расположение «Филадельфии Флайерз». Пресс-служба клуба опубликовала первые фотографии россиянина на учебно-тренировочной базе «Филадельфии».

Фото: «Филадельфия Флайерз»

«Большой парень прибыл», — написано в сообщении клуба.

Вчера, 28 марта, московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне КХЛ голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

Ранее стало известно, что 27-летний голкипер стал игроком «Филадельфии».

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