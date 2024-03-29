Иван Федотов будет выступать за «Филадельфию» под 82-м номером

Российский голкипер Иван Федотов будет выступать за «Филадельфию Флайерз» под 82-м игровым номером. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Сегодня, 29 марта, на пресс-конференции по поводу перехода голкипера в «Филадельфию» Иван Федотов примерил игровой свитер.

Вчера, 28 марта, московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с Иваном Федотовым по обоюдному согласию сторон. Отмечалось, что спортивные права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге остаются за армейским клубом. В прошедшем регулярном сезоне КХЛ голкипер провёл за армейский клуб 49 матчей и ещё пять игр в плей-офф.

Ранее стало известно, что 27-летний голкипер стал игроком «Филадельфии».

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