Генменеджер «Филадельфии» заявил, что тренерский штаб решит, будет играть Федотов или нет

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер рассказал, что новичок клуба Иван Федотов начнёт тренироваться с основным составом.

«Он будет доступен. Он выйдет на лёд, будет тренироваться с командой. А затем тренерский штаб решит, играть ему или нет. Так что мы рады видеть его здесь. Что касается продления контракта, то это то, над чем мы работаем.

Феликс Сандстрём в составе? Нет, Феликса нет в списке. И вот тут-то нам и пришлось получить разъяснения от НХЛ. Он был срочно отозван, с добавлением Ивана в состав Феликсу пришлось вернуться в «Лихай-Вэлли», — сказал Бриер на пресс-конференции по поводу перехода Ивана Федотова в «Филадельфию».

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