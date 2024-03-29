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«Нам не выбирать соперника». Н. Заварухин — о серии «Металлурга» и «Спартака»

«Нам не выбирать соперника». Н. Заварухин — о серии «Металлурга» и «Спартака»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о других четвертьфинальных сериях Кубка Гагарина. Ранее екатеринбургский клуб выиграл серию 1/4 финала со СКА со счётом 4-1 и ждёт соперника по следующему раунду. Им станет магнитогорский «Металлург» или московский «Спартак». В серии впереди магнитогорцы — 3-2.

«Слежу ли за серией «Металлург» — «Спартак»? Я за обеими сериями слежу, и за «Авангард» — «Локомотив» тоже. Обе команды сильные, примерно одинаковые по силе, очень быстрые, одни из самых быстрых в лиге. У «Металлурга» ещё и опыт есть. Нам не выбирать соперника, будем играть в свой хоккей.

Что лучше: постоянно быть в игре или получить такой большой перерыв? Многие ребята играли с травмами, матчи были напряжёнными — для нас будет хорошее время, чтобы восстановиться», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.

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