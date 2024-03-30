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Тейдж Томпсон повторил достижение Могильного в истории «Баффало»

Тейдж Томпсон повторил достижение Могильного в истории «Баффало»
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В ночь с 29 на 30 марта на льду «Кибэнк-центра» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» одержали волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2.

Четыре шайбы из пяти в составе «Баффало» на счету центрфорварда Тейджа Томпсона.

Таким образом, это второй матч в карьере Томпсона, в котором ему удалось отметиться минимум четырьмя голами. Он стал четвёртым игроком в истории «Баффало», на счету которого более одного матча с четырьмя заброшенными шайбами. Ранее это удавалось только Рику Мартину (4), Дэйву Андрейчуку (3) и Александру Могильному (2).

Всего на счету 26-летнего американца в текущей регулярке 49 (26+23) очков в 63 матчах.

«Сэйбрз» имеют 75 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Уиллман (Хьюз, Тирни) – 03:00     0:2 Братт (Хишир, Майер) – 10:31     1:2 Томпсон – 20:28     2:2 Томпсон (Так) – 37:29     3:2 Томпсон (Далин, Так) – 55:26     4:2 Петерка (Козенс, Пауэр) – 59:22     5:2 Томпсон (Йокихарью) – 59:54    
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