Тейдж Томпсон повторил достижение Могильного в истории «Баффало»

В ночь с 29 на 30 марта на льду «Кибэнк-центра» в американском Баффало завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» одержали волевую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2.
Четыре шайбы из пяти в составе «Баффало» на счету центрфорварда Тейджа Томпсона.
Таким образом, это второй матч в карьере Томпсона, в котором ему удалось отметиться минимум четырьмя голами. Он стал четвёртым игроком в истории «Баффало», на счету которого более одного матча с четырьмя заброшенными шайбами. Ранее это удавалось только Рику Мартину (4), Дэйву Андрейчуку (3) и Александру Могильному (2).
Всего на счету 26-летнего американца в текущей регулярке 49 (26+23) очков в 63 матчах.
«Сэйбрз» имеют 75 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.
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