«Никто из нас не мог даже представить такое». Бриер — о последних двух годах Федотова

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер высказался о последних двух годах российского голкипера Ивана Федотова, накануне прибывшего в состав «лётчиков».

«Последние два года для него были испытанием, это были вещи, которые никто из нас не мог даже представить, и ему пришлось пройти через это. Я думаю, для него большое событие иметь возможность отвечать на вопросы, общаться со СМИ, и теперь он может отправиться на лёд и начать тренироваться», — приводит слова Бриера официальный сайт НХЛ.

Напомним, 1 июля 2022 года Федотова задержали и принудительно отправили в военкомат, после чего хоккеист отслужил в вооружённых силах России, так и не уехав в НХЛ, где ещё ранее подписал контракт с «Филадельфией». В сезоне-2023/2024 он вернулся в состав ЦСКА, заключив с клубом новое соглашение.

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