«Либо «Миннесота», либо завершение карьеры». Флёри — о своём будущем
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Голкипер-ветеран «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри высказался о том, каким видит своё ближайшее будущее.
«Вероятно, это либо «Миннесота», либо завершение карьеры. Я бы не хотел переезжать и выдёргивать своих троих детей из привычной среды. Они уже достаточно накатались. Я не хочу дёргать их. Мои девочки ходят в школу, у них друзья и занятия спортом в Миннесоте. И моя жена, Вероника, тоже счастлива здесь», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.
В текущем регулярном чемпионате на счету 39-летнего канадца 36 матчей за «Уайлд», в которых он отражал в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,85 и двух шат-аутах.
Флёри — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 16:01 1:1 Гранлунд (Рутта, Власик) – 29:26 2:1 Болди (Капризов) – 40:18 3:1 Хартман (Густавссон) – 59:06
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