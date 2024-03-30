«Либо «Миннесота», либо завершение карьеры». Флёри — о своём будущем

Голкипер-ветеран «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри высказался о том, каким видит своё ближайшее будущее.

«Вероятно, это либо «Миннесота», либо завершение карьеры. Я бы не хотел переезжать и выдёргивать своих троих детей из привычной среды. Они уже достаточно накатались. Я не хочу дёргать их. Мои девочки ходят в школу, у них друзья и занятия спортом в Миннесоте. И моя жена, Вероника, тоже счастлива здесь», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету 39-летнего канадца 36 матчей за «Уайлд», в которых он отражал в среднем 89,9% бросков при коэффициенте надёжности 2,85 и двух шат-аутах.

Флёри — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз».