Тейдж Томпсон: было бы легко сложить «удочки» после 0:2, но мы отреагировали правильно

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, оформивший покер в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2), прокомментировал итог встречи.

«Я думаю, что если вы посмотрите на сезон в целом, то увидите много игр или ситуаций, в которых дела, как у команды, так и у отдельных из нас персонально, шли не так, как нам хотелось бы. И, очевидно, что последняя игра (Поражение от «Оттавы Сенаторз» со счетом 2:6. — Прим. «Чемпионата») прошла не так, как мы хотели, мы не проявили в ней достаточно усилий, особенно глядя на нашу позицию на данном отрезке сезона.

И я думаю, после того, как мы вновь начали матч пропустив две шайбы, было бы легко просто сложить и упаковать «удочки», так что, я считаю, мы отреагировали правильно. Это многое говорит о характере присутствовавших на льду, и о парнях, которые у нас есть», — приводит слова Томпсона официальный сайт НХЛ.

«Сэйбрз» имеют 75 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.