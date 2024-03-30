Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тейдж Томпсон: было бы легко сложить «удочки» после 0:2, но мы отреагировали правильно

Тейдж Томпсон: было бы легко сложить «удочки» после 0:2, но мы отреагировали правильно
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон, оформивший покер в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2), прокомментировал итог встречи.

«Я думаю, что если вы посмотрите на сезон в целом, то увидите много игр или ситуаций, в которых дела, как у команды, так и у отдельных из нас персонально, шли не так, как нам хотелось бы. И, очевидно, что последняя игра (Поражение от «Оттавы Сенаторз» со счетом 2:6. — Прим. «Чемпионата») прошла не так, как мы хотели, мы не проявили в ней достаточно усилий, особенно глядя на нашу позицию на данном отрезке сезона.

И я думаю, после того, как мы вновь начали матч пропустив две шайбы, было бы легко просто сложить и упаковать «удочки», так что, я считаю, мы отреагировали правильно. Это многое говорит о характере присутствовавших на льду, и о парнях, которые у нас есть», — приводит слова Томпсона официальный сайт НХЛ.

«Сэйбрз» имеют 75 очков и занимают шестое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, практически лишившись шансов на попадание в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Уиллман (Хьюз, Тирни) – 03:00     0:2 Братт (Хишир, Майер) – 10:31     1:2 Томпсон – 20:28     2:2 Томпсон (Так) – 37:29     3:2 Томпсон (Далин, Так) – 55:26     4:2 Петерка (Козенс, Пауэр) – 59:22     5:2 Томпсон (Йокихарью) – 59:54    
Материалы по теме
Тейдж Томпсон повторил достижение Могильного в истории «Баффало»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android