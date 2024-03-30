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Главный тренер «Далласа» высказался о возможности выиграть Президентский Кубок

Главный тренер «Далласа» высказался о возможности выиграть Президентский Кубок
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур прокомментировал нахождение своей команды в числе основных претендентов на завоевание Президентского Кубка в нынешнем сезоне.

«Мы хотим выиграть столько игр, сколько сможем перед плей-офф. Мне нравится, как мы играем. У нас ещё восемь матчей. Если это закончится Президентским Кубком, это будет фантастика. Если же нет, но наша игра при этом сохранится на том же уровне, мы будем комфортно себя чувствовать с любым соперником», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ.

Напомним, Президентский Кубок — это ежегодная награда, которая вручается команде, лучше всех сыгравшей в регулярном сезоне.

На данный момент у «Далласа» 101 очко в нынешней регулярке. Больше только у «Нью-Йорк Рейнджерс» — 102.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Робертсон, Бенн) – 18:48 (pp)     1:1 Миллер (Гарланд, Блюгерс) – 27:39     1:2 Бенн (Павелски, Хинц) – 56:52 (pp)     1:3 Робертсон (Павелски, Хинц) – 57:57    
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